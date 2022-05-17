جهاز النوبارية الجديدة يبدأ تنفيذ مخطط تطوير محاور الطرق

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلن جهاز مدينة النوبارية الجديدة، بدء تنفيذ خطة لتأهيل محاور الطرق داخل المدينة، بالإضافة إلى مشروعات الزراعة وتجميل الميادين الرئيسية.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أنه تم البدء فى تطوير وتأهيل المحاور الرئيسيه والميادين، حيث تم بدأ العمل  بمدخل المدينه السكني مرورا بمركز المدينه.

وأوضح أن عمليات التطوير شملت،  كافه المسطحات الخضراء واعمال اللاند سكيب وزراعه الزهور والحوليات واعمال الاناره والتجميل بالميادين ودهان البلدورات والارصفه.

وقال تم العمل على رفع كفاءه مدخل المدينه الصناعي مرورا بالحي المتميز وشمل التطوير عمل البلدورات والارصفه وزراعه المسطحات والاحواض بالطرق المؤديه للمدخل، كما تم العمل على رفع كفاءه اللوحات الارشاديه بالمحاور الرئيسية بالمدينة.


 

 

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