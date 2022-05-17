وزير الإسكان ونائب رئيس الهيئة الهندسية يستعرضان المشروعات المشتركة بمحافظة الإسكندرية ومدينتى العلمين ورشيد الجديدتين

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع اللواء أحمد العزازى، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، لاستعراض عدد من المشروعات التنموية المشتركة، بمحافظة الإسكندرية، ومدينتى العلمين ورشيد الجديدتين، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع المرافق.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم مناقشة توفير الاحتياجات اللازمة الحالية والمستقبلية من مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، للمشروعات التنموية التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فى محافظة الإسكندرية، بما يسهم فى الإسراع بمعدلات التنمية، التى تشهدها محافظة الإسكندرية، فى إطار منظومة التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أنه تم أيضًا خلال الاجتماع، مناقشة موقف مشروع صوارى بمنطقة غرب كارفور بمحافظة الإسكندرية، وموقف المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، وكذا مشروعات مدينة رشيد الجديدة، وهما من مدن الجيل الرابع، ويضمان مختلف الأنشطة السكنية والتعليمية والخدمية، التى توفر الفرص الاستثمارية المتنوعة، وفرص العمل فى المجالات المتعددة.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء أحمد العزازى، المشروعات السكنية والخدمية والتنموية المختلفة الجارى والمخطط تنفيذها بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية تشهد طفرة هائلة فى التطوير والتنمية العمرانية، بما يليق بمكانتها كعروس البحر المتوسط.