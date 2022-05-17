استمرار التصويت في العملية الانتخابات في جولة الإعادة بنقابة شمال الجيزة (صور)

عقدت انتخابات الإعادة لشغل مقعد نقيب المحامين بنقابة شمال الجيزة الفرعية، لعدم اكتمال النصاب القانوني في الانتخابات التي تم إجرائها في 10 مايو الجاري، وذلك عملًا بنص المادة ١٢٤ من قانون المحاماة.

وبدأت العملية الانتخابية في تمام الساعة التاسعة صباحًا، في (٦) جزئياتٍ مشكّلة للنقابة الفرعية، بواقع (٢٢) لجنة فرعية، تحت إشرافٍ قضائيٍّ كامل، وعلى رأس كل لجنة مستشار من هيئة قضايا الدولة، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين.

وكانت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، قد أعلنت في المرحلة الأولى للانتخابات على مقعد النقيب الفرعي التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الحضور ١٦٧٤ عضوا ناخبًا، من عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بالنقابة الفرعية ويبلغون ١٣٤٤٨ عضوا.

وأشارت اللجة التي في بيانها الذي صدر عقب انتهاء عمليات التصويت، برئاسة المستشار عبدالناصر أبو العزم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أنه لم يكتمل النصاب القانوني عملا بنص المادة ١٢٤ من قانون المحاماة ومن ثم تجري الإعادة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ٥ / ٢٠٢٢، حسب المواعيد التي تم تحديدها من اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة أمين عام النقابة الأستاذ حسين الجمال.

وتأتي الانتخابات بإشراف الأمين العام، الأستاذ حسين الجمال، ووكيلا اللجنة المشرفة على الانتخابات الأستاذان / عبدالحفيظ الروبي، ومحمود الداخلي، الأمين العام المساعد، وبرعاية الأستاذ مجدى سخى، القائم بأعمال النقيب العام للمحامين.

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