استمرار التصويت في العملية الانتخابات في جولة الإعادة بنقابة شمال الجيزة (صور)

أخبار مصر
جانب من فاعليات الانتخابات
جانب من فاعليات الانتخابات
Advertisements

عقدت انتخابات الإعادة لشغل مقعد نقيب المحامين بنقابة شمال الجيزة الفرعية، لعدم اكتمال النصاب القانوني في الانتخابات التي تم إجرائها في 10 مايو الجاري، وذلك عملًا بنص المادة ١٢٤ من قانون المحاماة.

  وبدأت العملية الانتخابية في تمام الساعة التاسعة صباحًا،  في (٦) جزئياتٍ مشكّلة للنقابة الفرعية، بواقع (٢٢) لجنة فرعية، تحت إشرافٍ قضائيٍّ كامل، وعلى رأس كل لجنة مستشار من هيئة قضايا الدولة، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين.

   وكانت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، قد أعلنت في المرحلة الأولى للانتخابات على مقعد النقيب الفرعي التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الحضور ١٦٧٤ عضوا ناخبًا، من عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بالنقابة الفرعية ويبلغون ١٣٤٤٨ عضوا.

   وأشارت اللجة التي في بيانها الذي صدر عقب انتهاء عمليات التصويت، برئاسة المستشار عبدالناصر أبو العزم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أنه لم يكتمل النصاب القانوني عملا بنص المادة ١٢٤ من قانون المحاماة ومن ثم تجري الإعادة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ٥ / ٢٠٢٢، حسب المواعيد التي تم تحديدها من اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة أمين عام النقابة الأستاذ حسين الجمال.

وتأتي الانتخابات بإشراف الأمين العام، الأستاذ حسين الجمال، ووكيلا اللجنة المشرفة على الانتخابات الأستاذان / عبدالحفيظ الروبي، ومحمود الداخلي، الأمين العام المساعد، وبرعاية الأستاذ مجدى سخى، القائم بأعمال النقيب العام للمحامين.

IMG-20220517-WA0021
IMG-20220517-WA0021
IMG-20220517-WA0020
IMG-20220517-WA0020
IMG-20220517-WA0016
IMG-20220517-WA0016
IMG-20220517-WA0017
IMG-20220517-WA0017
IMG-20220517-WA0018
IMG-20220517-WA0018
IMG-20220517-WA0019
IMG-20220517-WA0019
نقيب المحامين المحامين شمال الجيزة العملية الانتخابية اللجنة المشرفة على الانتخابات اكتمال النصاب القانوني انتخابات الإعادة نقابة شمال الجيزة
Advertisements

الأكثر قراءة

نجم تشيلسي يطلب الرحيل إلى برشلونة

زوجة موسيماني تثير الجدل حول إمكانية رحيله عن الأهلي

أزمة قوية تضرب الأهلي قبل موقعة نهائي إفريقيا

وفاة نجم برشلونة السابق

عاجل.. توخيل يعلن رحيل صخرة تشيلسي وإنتقاله لبرشلونة

موسيماني يقرر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة البنك الأهلي

تفاصيل عقد كيليان مبابي الجديد مع نادي ريال مدريد

عاجل| السجن 15 عامًا لـ "مستريح المنيا"