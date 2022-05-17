وزيرة التجارة تدعو أبناء مناطق حياة كريمة للتوجه لجهاز تنمية المشروعات لإقامة مشروعات إنتاجية صغيرة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على استمرار أنشطة وخطط عمل جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية ووجهت الدعوة لأبناء القرى والمراكز المستهدفة للتوجه لأفرع الجهاز المنتشرة بمحافظات الجمهورية للتعرف على ما يتم تقديمه من خدمات متنوعة مالية وفنية تساعدهم على إقامة مشروعات إنتاجية جديدة أو التوسع في أنشطة مشروعاتهم القائمة بالفعل، وكذلك للتعرف على المزايا التي يقدمها قانون تنمية المشروعات لتيسير إجراءات إقامة المشروعات الجديدة من خلال وحدة الشباك الواحد.



وأشارت نيفين جامع إلى أن المواطنين بقرى ومراكز حياة كريمة يمكنهم البدء في مشروعاتهم الإنتاجية الجديدة وذلك وفقا للدراسات الاستثمارية التي أعدها جهاز تنمية المشروعات وما يزيد على 150 دراسة جدوى استرشادية متاحة بأفرع الجهاز في كافة المحافظات والتي تتضمن أنشطة متنوعة منها الصناعات المعدنية والزراعية والغذائية وتربية الماشية والاستزراع السمكى والصناعات البلاستيكية والجلدية والحرف اليدوية والصناعات النسيجية والمفروشات. وأكدت جامع على أن المشروعات التي يتم تمويلها بنطاق عمل المبادرة تشمل مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية كما يتم التركيز على المشروعات الإنتاجية للعمل على زيادة مساهمتها في تغطية جزء من احتياجات السوق المحلى وتقليل الفاتورة الاستيرادية، مشيرة إلى أن مختلف أنشطة حياة كريمة مستمرة لاستغلال طاقات الشباب والفتيات وتوظيفها بأفضل طريقة لزيادة مشاركتهم في دفع عجلة التنمية.



وأضافت جامع أن الجهاز يقوم أيضا بتنظيم دورات تدريبية مجانا لتطوير قدرات ومهارات أبناء تلك المناطق بهدف نشر ثقافة العمل الحر وتعريفهم بكيفية إقامة مشروعات صغيرة بشكل علمي وسليم، فضلًا عن تقديم مختلف أوجه الدعم لأبناء تلك المناطق لمساعدتهم على زيادة إنتاجية مشروعاتهم، وتعظيم اعتماد تلك المشروعات على الموارد الطبيعية المتاحة، مما يتيح الآلاف من فرص العمل.

ومن الجدير بالذكر أن أفرع جهاز تنمية المشروعات منتشرة بكافة المحافظات ويمكن التعرف عليها من خلال الاتصال بـ 16733 أو الدخول على الرابط التالى: Branches (msmeda.org.eg)