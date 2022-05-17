بروتوكول تعاون بين مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي والقومي لبحوث البناء في انتاج مواد البناء الخضراء

وقعت مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي التابعة لوزارة التجارة والصناعة والمركز القومي لبحوث البناء والاسكان التابع لوزارة الاسكان بروتوكول تعاون – لمدة عام – في مجال انتاج مواد البناء الخضراء، وقع البروتوكول أحمد رضا معاون الوزيرة لشئون الصناعة والمشرف على المراكز التكنولوجية والدكتور خالد الذهبي رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث البناء والإسكان.

وتتضمن الأهداف الرئيسية لبروتوكول التعاون اطلاق مبادرة منتجات بناء خضراء بعلامة مُوثقة من الجهتين وتأهيل الشركات للحصول على المنح للعلامة Green Label “ " ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتحديد المنتج الاخضر ووضع المعايير والاختبارات اللازمة لمنح العلامة وتحديد الفترة الزمنية لتجديد العلامة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بعملية المنح والاعتماد لمنتجات مواد البناء الخضراء فضلًا عن التنسيق في اختيار التصميم للوجو الخاص بها والتعاون بين الجهتين فيما يتعلق باجراء الاختبارات مع مراكز تكنولوجيا الرخام والتعدين والانتاج الانظف والبلاستيك والاثاث والاخشاب.

وقال أحمد رضا معاون الوزيرة لشئون الصناعة والمشرف على المراكز التكنولوجية أن مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي تعد المحرك الوطني للابتكار والتكنولوجيا حيث تقدم مجموعة شاملة من الخدمات وتقوم بإعداد وتنفيذ برامج ربط الصناعة بالبحث العلمي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بالاضافة إلى تعميق التصنيع المحلي في جميع القطاعات وخلق فرص استثمارية جديدة.

وأضاف أن المراكز تسهم أيضًا فى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل واستخدام التكنولوجيات الحديثة للصناعة المصرية وتشجيع ودعم ريادة الاعمال في مجال الطاقة النظيفة وصناعة التدوير

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد الذهبي رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث البناء والاسكان إن المركز يقوم بدور هام فى الارتقاء بقطاع التشييد والبناء فى مصر، كما يساهم في إدارة المنظومة الفنية للبناء والإسكان لوصول للجودة العالمية للمنشآت المختلفة وكذا الوصول إلى مٌنشأ آمن وإقتصادي من خلال الابحاث والإستشارات الفنية والكودات والتشريعات والإختبارات في معامله المعتمدة عالميًا بالإستعانة بمجموعة مميزة من الباحثين يتم تدريبهم وتأهليهم عالميًا.

ويتضمن دور الجهتين فى إطار بروتوكول التعاون وضع المعايير اللازمة للحصول على علامة منتج مواد بناء خضراء وتأهيل الشركات والتكامل في استخدام المعامل والاجهزة الموجودة لدى الجهتين لإجراء جميع الاختبارات اللازمة لعملية التأهيل والمنح للعلامة ومتابعة تجديدها، ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتحديد المنتج الاخضر وتحديد المجالات الخاصة بمنح العلامة الخضراء لمواد البناء، بالاضافة إلى تبادل المنفعة بين الجهتين في اجراء الاختبارات مع مراكز تكنولوجيا الرخام والتعدين والانتاج الانظف والاثاث والاخشاب والمشاركة في وضع التسعيير لعملية التأهيل والمنح للعلامة وكذا التنسيق بين الجهتين في اختيار وتنفيذ التصميم للوجو الخاص بمنتج مواد بناء خضراء.