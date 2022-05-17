تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط



أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال ال 24 ساعة الماضية 12 سفينة، مؤكدا مغادرة 10 سفن، فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة.

وأضاف المركز -في بيان صادر اليوم /الثلاثاء/- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 38534 طنا تشمل: 7400 طن أسمنت و848 طن نترات أمونيوم و13000 طن علف بنجر، و17286 طن فوسفات.

وأشار البيان إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 56651 طنا تشمل: 3754 طن أبلاكاش و31000 طن ذرة و6800 طن قمح و8070 طن خردة و5878 طن حديد و3408 رؤوس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1149 طنا، مشيرا إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1022 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 173 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2399 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل 38181 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 372879 طنا، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 4500 شاحنة.