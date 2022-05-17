اتفاقية بين القابضة للبتروكيماويات وشركة اماراتية لإنتاج زيت الطحالب

الاقتصاد
بوابة الفجر
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وقع رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات الكيميائي سعد هلال، ورئيس شركة "ريجا جرين إنيرجي" الإماراتية المهندس رامي بسيوني، مذكرة تفاهم لإنتاج زيت الطحالب، والذي يستخدم في إنتاج وقود الطائرات الحيوي، وإنتاج "النافتا" الخضراء; لاستخدامها في إنتاج منتجات بتروكيماوية صديقة للبيئة.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء على هامش المؤتمر والمعرض الثالث لكفاءة الطاقة بقطاع البترول، بحضور رؤساء الهيئات والشركات القابضة وشركات البترول المصرية والأجنبية.

ويعد المؤتمر، في نسخته الثالثة، فرصة مهمة لتبادل الآراء واستعراض أفضل الممارسات التي نجحت في رفع كفاءة استخدام الطاقة خاصة في ظل التحديات المتوالية التي يواجهها العالم، ويهدف لوضع خارطة طريق بأهداف محددة في هذا المجال خلال السنوات القليلة المقبلة.

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