حريق بنك بالدقي.. ننشر خطوات التعامل مع حرائق الماس الكهربائي في المنزل

نشب حريق في أحد البنوك بالدقي، صباح أمس، وكشف التحريات عن أنّ الحريق ناتج عن ماس كهربائي في جهاز تكييف، وتعامل موظفي البنك مع الحريق بهدوء، وتمّ إخراج المواطنين من داخل المبنى، ما ساعد في السيطرة على الحريق والخروج منه بأقل الخسائر.

ماذا تفعل حال نشوب حريق؟

ووفقًا لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فهناك عدة خطوات يجب اتباعها عند نشوب ماس كهربائي للسيطرة على الأمر، كما يلي:

1- إذا نشبت نيران في منزلك واستطعت العثور على الجهاز الذي تسبب في نشوب حريق كهربائي، افصل التيار عنه على الفور، من خلال لوحة المفاتيح الأوتوماتيك الموجودة عادة بجوار باب الشقة.

2- إذا كانت النار صغيرة، يمكنك إخمادها بإزالة مصدر الأكسجين باستخدام الملابس، أو من خلال بطانية ثقيلة، يتم إلقائها على مصدر النار، لمنع الأكسجين من الوصول لمكان اللهب.

المياه وحرائق الكهرباء

3- لا تستخدم المياه لإطفاء حرائق الكهرباء، فالماء موصل طبيعي للكهرباء، وقد تصاب بالصدمة أو الصعق بالكهرباء، كما أنّ المياه لن تحد انتشار النار، بل سيساهم في توسيع دائرة التيار، في جميع أنحاء الغرفة وربما إشعال المواد القابلة للاشتعال.

طفاية مناسبة للحريق الكهربائي

4- الحرائق الكهربائية من الفئة C، ما يعني أنّك ستحتاج إلى مطفأة مناسبة لهذا النوع من الحريق، ومعظم طفايات الحريق السكنية متعددة الأغراض وتسمى ABC، ولكن من الضروري التحقق من النوع جيدا قبل استخدام الطفاية للحريق الكهربائي.

5- إذا كنت غير قادر على إطفاء الحريق الكهربائي، يجب عليك الخروج من المكان فورا، وإخلاؤه من العنصر البشري، واستدعاء رجال الإطفاء.

6- الاتصال على الرقم 121 طوارئ الكهرباء.

7- أغلق الباب وأنت تغادر لاحتواء النار، ولا تحاول دخول منزلك قبل التعامل مع الأمر من قبل رجال الإطفاء.