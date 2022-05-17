تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد



أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت، اليوم دخول وخروج 23 سفينة خلال عمليات التداول.

وأوضحت المنطقة - في بيان - أن ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات، وخروج سفينتين، ويوجد على الأرصفة 3 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، وسفينتي بضائع عامة وخروج سفينة حاويات، ويوجد على الأرصفة سفينة حاويات، و3 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

وأشارت إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

وذكرت المنطقة أن موانئ المنطقة الشمالية التابعة لها شهدت اليوم نشاطا ملحوظا في حركة سفن البضائع العامة، حيث واصل ميناء العريش البحري تصدير المنتجات السيناوية إلى الأسواق الخارجية، فقد استقبل الميناء السفينة BATAYSK التي ترفع علم روسيا، لشحن 4100 طن أسمنت أبيض إلى روسيا، بالإضافة إلى شحن السفينة LADY SUHA المتجهة إلى لبنان بحمولة 4500 طن ملح، حيث يعد ميناء العريش المنفذ البحري لتصدير المنتجات السيناوية إلى الخارج.

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة "الرورو" العملاقة البنمية SOO SHIN، لتفريغ 2825 سيارة بالميناء، حيث تعد هذه السفية التاسعة من نوعها التي تدخل الميناء منذ بداية هذا العام؛ ليصبح إجمالي ما تم تفريغه 14263 سيارة.



كما استقبل الميناء السفينة التركية MT BANDIRMA التي قامت بشحن 8 آلاف طن صودا ك أو ية من الميناء.