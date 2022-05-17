موانئ البحر الأحمر تتداول 404 شاحنات و8.3 ألف طن بضائع عامة



شهدت موانئ البحر الأحمر، تداول 404 شاحنات و8 آلاف و298 طن بضائع عامة متنوعة و64 سيارة ملاكي، بالإضافة إلى تسجيل وصول ومغادرة 726 راكبا.

وذكرت هيئة الموانئ -في بيان اليوم /الثلاثاء/- أن الصادرات سجلت تداول 6 آلاف و666 طن بضائع عامة ومتنوعة و262 شاحنة و31 سيارة ملاكي، وبلغت الواردات تداول 1632 طن بضائع عامة ومتنوعة و142 شاحنة و33 سيارة ملاكي.

وأوضحت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (بوسيدن اكسبريس) وعلى متنها 57 شاحنة بحمولة 832 طن بضائع عامة ومتنوعة و31 سيارة ملاكي و4 شاحنات فارغة والسفينة (الحرية) وعلى متنها 30 شاحنة بحمولة 692 طن بضائع و12 شاحنة فارغة وغادرته السفينة (بوسيدن اكسبريس) وعلى متنها 104 شاحنات بحمولة 2742 طن بضائع عامة ومتنوعة و16 سيارة ملاكي وشاحنة فارغة والسفينة (أمل) وعلى متنها 102 شاحنة بحمولة 2422 طن بضائع عامة ومتنوعة و15 سيارة ملاكي وشاحنة فارغة.

وأشارت إلى أن ميناء نوبيع شهدت رحلة مكوكية (ذهاب وعودة) للسفينتين (سيناء وعمان) حيث تم استقبال 7 شاحنات بحمولة 108 أطنان بضائع عامة و32 شاحنة فارغة و3 سيارات ملاكي، بالإضافة إلى تصدير 54 شاحنة بحمولة 1502 طن بضائع عامة.