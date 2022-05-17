47 % ارتفاع في صادرات الملابس الجاهزة خلال 3 أشهر



ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الفترة "يناير- مارس "من العام الحالي بنحو47% لتسجل ماقيمته 641 مليون دولار مقابل 435 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهز ماري لويس - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول المستوردة من مصر بما قيمته 379 مليون دولار بالربع الأول من 2022 مقابل 240 مليون دولار بزيادة 58%، تلتها دول أوروبا في المركز الثاني بما قيمته 114 مليون دولار مقابل 92 مليون دولار بزيادة 25 %.

وأضافت أن صادرات الملابس حققت زيادة بنسبة 37 % للدول العربية خلال الربع الأول من 2022 لتسجل الصادرات 76 مليون دولار مقابل 56 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأكدت لويس أن مساعي المجلس مستمرة لفتح أسواق جديدة من خلال التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري في كافة الدول،لزيادة حجم الصادرات خاصة للدول العربية، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي قد تؤثر سلبا على الصادرات بقطاع الملابس الجاهزة.

وأشارت إلى أن التوجيهات بالعودة للعمل بمستندات التحصيل، وإلغاء الاعتمادات المستندية عند استيراد الخامات ومكونات الإنتاج خطوة لإعادة الأمور إلى نصابها في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني والعالمي.