بعد رفع أسعارها 65 % بدون مبرر.. مواطنين يستغنون عن مياه " نستلة"

رفعت نستله اسعار جالون المياه 18 لتر إلى نحو 52 جنيه، ويصل للمستهلك إلى 55 جنيه وعقب ذلك أعلن عدد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي استغنائهم عن مياه شركة نستله بعد قيامها برفع الأسعار دون مبرر رغم التزام الشركات المنافسة بأسعارها دون تغير.



وقال كريم مأمون أحد رواد مواقع التواصل إنه بعد سنوات قرر إيقاف التعامل مع شركة نستلة لشراء منتجاتها من المياه، على اثر زيادتها دون مبرر على مدار 5 شهور الماضية إلى 53 جنيه بالرغم من أن الشركات المنافسة تقدم نفس المنتج وبنفس الجودة والكمية عند 32 جنيه.





ولم توضح " نستله" حتى الآن أسباب زيادة أسعار المياه المعدنية، حيث تعد جميع مدخلات الانتاج محلية ولا يتم استيراد اي مدخل من الخارج.



وليست تلك اول زيادات لمنتجات شركة نستله في السوق المصري، حيث رفعت أسعار الزبادي وعدد من المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 50% في المتوسط.



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع دعوات مقاطعة منتجات الشركة، حيث كتب عمرو صبري:" صح جدا المقاطعة لأ احنا فعلا السبب ان العالم دي تزيد جشع لازم نفوق ونتغير".





وقالت " أمينة موسي"، إن المستهلك المصري يجب أن يقوم بمقاطعة شراء جميع منتجات الشركات المستغلة حتى يتحقق انضباط الأسعار.