الأردن تبحث تعزيز الاستثمارات الايرلندية في المملكة

دعا وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو القطاع الخاص الايرلندي إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في الأردن.



وقال عمرو خلال لقاء نظمته جمعية الأعمال الاردنية الايرلندية اليوم الثلاثاء، إن المملكة تعتبر بوابة لدخول أسواق المنطقة بحكم موقعها الجغرافي المميز، إضافة إلى توقيعها العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والتي تمكن المنتج الأردني من الوصول إلى أكثر من مليار ونصف مليار مستهلك.



وأضاف الوزير عمرو بحضور السفير الايرلندي لدى الأردن فينسنت اونيل، والمدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، وعدد من رجال الأعمال الأردنيين والايرلنديين، إن الوزارة تشجع على قيام استثمارات ايرلندية بالسوق الأردني.

وأشار إلى أن الوزارة على استعداد لمساعدة الشركات الايرلندية وتعريفها بالسوق الأردني، وإمدادها بالبيانات الاقتصادية، موضحًا أن هناك فرصا استثمارية واعدة ومنافسة بالسوق الأردني كتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والصحة والزراعة والخدمات، والتي ترقى إلى طموح المستثمر الايرلندي.



وأكد وزير الاستثمار أهمية تبادل اللقاءات والزيارات بين فعاليات القطاع الخاص في كلا البلدين، بهدف المساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الايرلندي والأوروبي.



وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، وتعريف أصحاب الأعمال المهتمين بالسوق الأردني بأهم القطاعات والمحفزات الاستثمارية.