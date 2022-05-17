المدن الصناعية الأردنية تبحث تعزيز البيئة الاستثمارية لمدينة الطفيلة

بحث مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد، مع مجلس إدارة إعمار الطفيلة، سبل تعزيز البيئة الاستثمارية والترويج لحوافز منحتها الحكومة اخيرا لتشجيع الاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.



وفي بيان لشركة المدن الصناعية اليوم الثلاثاء شدد جويعد خلال اللقاء على أهمية إشراك المجتمع المحلي في الترويج لمدينة الطفيلة الصناعية، وجذب الاستثمارات اليها، مشيرا إلى أنه يقع على عاتق هذه المؤسسات وفي مقدمتها مؤسسة اعمار الطفيلة، دور كبير لإبراز ميزة المدينة الاستثمارية، ومساندة جهود شركة المدن الصناعية لترويجها محليا ودوليا خاصة بعد حزمة حوافز أقرتها الحكومة اخيرا.



من جانبه، ثمن رئيس مجلس مؤسسة إعمار الطفيلة مصطفى العوران، جهود شركة المدن الصناعية الكبير لجذب واستقطاب الاستثمارات للمدينة الصناعية، والتي بدورها ستنعكس آثارها ايجابا على فرص التشغيل لأبناء المحافظة في مختلف المهن والتخصصات، وأثمرت بالحصول على قرار حكومي يدعم حركة الاستثمار في المدينة ويمنح مزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين على الإقبال على المدينة، مما يضع مدينة الطفيلة على الخارطة الاستثمارية للمملكة كإحدى الوجهات المميزة للاستثمار.



وكان مجلس الوزراء قرر بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، منح حزمة من مزايا لمدينة الطفيلة الصناعية شملت، تخفيضات على أسعار الطاقة الكهربائية بنسب تبدأ من 25 بالمئة وتصل إلى 75 بالمئة، وشمولها ببرنامج الفروع الإنتاجية، ومنح خصم 50 بالمئة على كلف المناولة في ميناء الحاويات للبضائع المصنعة في مدينة الطفيلة الصناعية، إضافة إلى تخفيضات أقرها مجلس ادارة شركة المدن الصناعية قبل عامين على أسعار الأراضي الصناعية، وبدلات ايجار المباني الصناعية بنسبة 80 بالمئة. يشار إلى أن المرحلة الأولى من مدينة الطفيلة أنجزت بالكامل، وتضمنت إقامة مبان صناعية جاهزة بمساحة 10 آلاف متر مربع، بينما تقام المدينة على مساحة 500 دونم من أصل مساحتها الكلية البالغة ألف دونم.



وتضم المدينة عدة قطاعات، إذ تمكنت شركة المدن الصناعية من استقطاب 3 استثمارات صناعية عاملة في مجالات الصناعات البلاستيكية والدوائية والورق والكرتون.