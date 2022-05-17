مبيعات التجزئة الأميركية تنتعش بقوة في أبريل

انتعشت مبيعات التجزئة الأميركية انتعاشا كبيرا في أبريل نيسان، إذ اشترى المستهلكون السيارات مع تحسن المعروض، ولم تظهر أي علامات على تراجع الطلب على الرغم من ارتفاع التضخم.

وقالت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.9% الشهر الماضي.

وعُدلت البيانات الخاصة بشهر مارس آذار صعودًا لتظهر ارتفاع المبيعات بنسبة 1.4% بدلا من 0.7% كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.9%، مع تقديرات تراوحت من 0.2% في حدها الأدنى إلى 2% بحد أقصى.

وتعكس الزيادة في الشهر الماضي الطلب القوي وارتفاع الأسعار.

وتتكون مبيعات التجزئة في الغالب من السلع ولا تُعدل على أساس التضخم، الذي يبدو أنه بلغ ذروته في أبريل نيسان.

وباستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، ارتفعت مبيعات التجزئة 1% في أبريل نيسان.

وعُدلت بيانات مارس آذار صعودا لتظهر زيادة ما تسمى مبيعات التجزئة الأساسية 1.1% بدلا من 0.7% مثلما ورد سابقا.

وتتوافق مبيعات التجزئة الأساسية بصورة وثيقة مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي.

ويشير الانتعاش القوي في مبيعات التجزئة الأساسية الشهر الماضي إلى أن إنفاق المستهلكين بدأ بداية قوية في الربع الثاني، وهو رأي تدعمه بيانات بطاقات الائتمان والخصم المباشر من العديد من البنوك التي تُظهر زيادة الإنفاق على السفر والترفيه.