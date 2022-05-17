تعرف على موعد تشغيل محطة عدلي منصور بالركاب (فيديو)

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أنه تم تنفيذ جميع مشروعات النقل في موعدها مشيرًا إلى أن محطة قطارات الصعيد صورة حضارية مشرفة وسيتم الانتهاء من محطة بشتيل بنهاية 2022.

وأضاف “الوزير”، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه يتم تنفيذ تكنولوجيا متطورة في مترو الأنفاق تخدم أماكن مكتظة بالسكان وستحقق إيرادات مالية كبيرة.

وشدد الوزير على أن سلوكيات المواطنين على مزلقان القطار كارثة معلنا عن محاسبة عامل مزلقان تركه مفتوحا أثناء عبور القطار.

وأوضح أن محطة مترو عدلي منصور التبادلية صورة حضارية مشرفة شارك في إنشائها شركات مصرية مع وجود أكثر من 6 وسائل مواصلات تخدم محطة عدلي منصور مؤكدًا بدء تشغيل المحطة بالركاب يوم 8 يونيو القادم.