غانا تبدأ برنامجا لشراء الذهب لتعزيز عملتها

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال محافظ البنك المركزي الغاني إرنست أديسون يوم الثلاثاء إن غانا بدأت برنامجا لشراء كميات كبيرة من الذهب من الإنتاج المحلي لجمع مكون من المعدن النفيس في احتياطياتها، وذلك في مسعى لتعزيز عملتها دون زيادة التضخم.

وأبلغ‭‭ ‬‬أديسون مؤتمرا "بدأنا برنامجا محليا لشراء كميات كبيرة.. بموجبه نشتري الذهب محليا ونحاول زيادة مكون الذهب في مستوى احتياطياتنا."

وشهد البلد المنتج للذهب والنفط والكاكاو تضخم أسعار المستهلكين يرتفع إلى مستوى قياسي في 18 عاما عند نحو 24 بالمئة في أبريل نيسان على الرغم من جهود لاحتواء زيادات الأسعار وتحفيز التعافي.

وسجلت العملة الغانية (السيدي) أسوأ انخفاض في قيمتها مقابل الدولار مقارنة بأي عملات أخرى، إلى جانب الروبل الروسي، في الفترة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار، حسب بيانات رويترز. واستقرت قيمتها إلى حد كبير منذ ذلك الحين رغم أنها شهدت تراجعا آخر على مدار الأسبوع الماضي.

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