أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 18-5-2022 في سوق العبور

الاقتصاد
الأسماك - أرشيفية
الأسماك - أرشيفية
Advertisements

استقرت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 18-5-2022، حيث بلغ سعر كيلو البلطى مقاس 1 من 40 إلى 44  جنيها، والبلطى مقاس 2 من 34 إلى 38 جنيها، وانخفض البلطى الأسوانى ليسجل من 20 إلى 40 جنيها بدلا من 45 جنيها، والفيلية البلطى 30 إلى 130 جنيها، وانخفض قشر البياض ليسجل 90 إلى 110 جنيها بدلا من 120 جنيها.

 

أسعار الاسماك اليوم

وسجل سعر البياض الأملس مقاس 2 تسجيل مستويات 30 إلى 50 جنيها، وقراميط 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 50 إلى 250 جنيها، والمكرونة الخليجى من 52 إلى 60 جنيها، والمكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها، والبرانيس الاسكندرانى 55 إلى 65 جنيها.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 52 إلى 60 جنيها، والمكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها، والبرانيس الإسكندرانى 55 إلى 65 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها، وسمك موسى 90 إلى 150 جنيها، والكابوريا 30 إلى 130 جنيها.

وبلغ سعر الجمبرى الجامبو 400 إلى 460 جنيها، والجمبرى مقاس 1 بلغ 300 إلى 360 جنيها، والجمبرى مقاس 2 من 200 إلى 260 جنيها، والجمبرى المجمد بلغ سعره 90 إلى 170 جنيها.


 

 

 

 

Advertisements

الأكثر قراءة

فيريرا يحسم موقفه من ضم صفقة القرن

فيوتشر يصدم الزمالك بشأن بديل بن شرقي

نجم بيراميدز معروض على الزمالك

تزيد التكهنات.. خطوة مثيرة من باريس سان جيرمان تجاه كيليان مبابي

صراع إيطالي وفرنسي لضم نجم مانشستر يونايتد

الخارجية الروسية تقرر طرد 27 دبلوماسيا إسبانيا

شاهد.. استسلام 694 جنديا أوكرانيا من المحاصرين في آزوفستال

الحكومة توافق على صدور تراخيص تنفيذ المرحلة الثانية لنادى الاتحاد السكندرى