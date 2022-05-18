ارتفاع صادرات مصر إلى 4 مليارات فى فبراير الماضى



حققت الصادرات الوطنية المصرية قفزة كبيرة في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات الوطنية نحو 4 مليار و118 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 2 مليار و921 مليون دولار في شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو مليار و197 مليون دولار.

وقالت البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء، إن قائمة الصادرات الوطنية تضمنت صادرات القطن الخام بقيمة 45 مليون و468 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 23 مليون و659 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 21 مليون و809 ألف دولار، يليها صادرات مصر من المواد الخام والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 358 مليون و998 ألف دولار، مقابل 324 مليون و759 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 34 مليون و239 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا، صادرات مصر من السلع نصف المصنعة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 796 مليون و582 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 549 مليون و960 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 308 مليون و769 ألف دولار، وأخيرا الصادرات المصرية تامة الصنع والتي بلغت قيمتها نحو مليار و755 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل مليار و446 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 308 مليون و769 ألف دولار.



