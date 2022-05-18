التخطيط: 9 مليارات جنيه حجم التمويل متناهى الصغر الموجَّه للمرأة 2020



اتخذت مصر حزمة من الإجراءات لمساندة المرأة مند بداية جائحة كوفيد، وكانت مصر أول دولة فى العالم تصدر "ورقة سياسات حول الاستجابة السريعة لوضع المرأة أثناء تفشى كوفيد -19"، وذلك لمتابعة تأثيرات الوباء على النساء والفتيات، ووضع آلية استجابة تضمن إدماج النساء فى مجالات صنع واتخاذ القرار أثناء إدارة الأزمة لتحسين آليات مراقبة الأمن الصحى والكشف والوقاية الصحية، وإطلاق مبادرات تدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وكشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم العمل على تطوير إتاحة التمويل متناهى الصغر الموجَّه للمرأة، حيث قفز التمويل متناهى الصغر من 8.1 مليار جنيه عام 2019 إلى 9 مليارات جنيه عام 2020، حيث استحوذت النساء على 62% من إجمالي عدد المستفيدين بعدد 54 ألف مستفيدة.

وأشار التقرير إلى أن كل تلك الجهود أثمرت عن مجيء مصرُ فى المركزَ الأولَ فى التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائى حول الإجراءاتِ التى اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ جائحة كوفيد- 19.

وتطرق التقرير تأثيرات ظاهرة تغيّر المناخ وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية التى تحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية، حيث أن خطورة ظاهرة تغيّر المناخ على تنعكس على الأصعدة كافة، بما فى ذلك قطاعات اقتصادية رئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، إلى جانب الآثار على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل، وما يستتبعه ذلك من آثار سلبية على جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة.



