“جراح”: مصر من أوائل الدول التى تنبهت لصياغة استراتيجية لتحقيق الآمن الغذائي

قال محمد جراح الصباح رئيس اتحاد المصارف العربية، ان مصر استطاعت التعامل مع الازمة الروسية الاوكرانية التى خلفت ارتفاع في اسعار مستويات الغذاء إلى مستويات قياسية في التوسع بزراعة محصول القمح.



وأضاف" الجراح" خلال تصريحات صحفية علي هامش المؤتمر المصرفي العربي لعام ٢٠٢٢ بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، لمناقشة تداعيات الازمة الدولية وتأثير على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية ان الازمة الحالية ادت إلى سعي الدول لضرورة صياغة استراتجية زراعية لانتاج الغذاء وتحقيق الآمن الغذائي،حيث كانت مصر من اول الدول التى قامت بذلك من خلال وقف استيراد الاقماح والاتجاه إلى زيادات مساحته المزروعة وتحقق اكتفاء ذاتي منه.



وتوقع الجراح، ان تؤدي الازمة الحالية إلى تأثيرات سلبية علي قطاع السياحة، وتخارج رؤس الاموال الاجنبية من كافة الاسواق، وتعطل سلاسل الامداد، ومزيد ارتفاع في اسعار الطاقة.