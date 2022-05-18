حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

حوادث
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:- ضبط (9) قطع سلاح ناى وأبيض، وضبط (16) قضية اتجار فى المواد المخدرة، وضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 16 متهم، لعدد 9 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (7243) حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.

المخدرات أباطرة المخدرات إتجار في المخدرات إتجارها في المخدرات

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات محاولة انتحار صيدلي في الإسكندرية

Advertisements

الأكثر قراءة

فيريرا يحسم موقفه من ضم صفقة القرن

نجم بيراميدز معروض على الزمالك

تزيد التكهنات.. خطوة مثيرة من باريس سان جيرمان تجاه كيليان مبابي

فيوتشر يصدم الزمالك بشأن بديل بن شرقي

شاهد.. استسلام 694 جنديا أوكرانيا من المحاصرين في آزوفستال

الخارجية الروسية تقرر طرد 27 دبلوماسيا إسبانيا

حيثيات حكم اقتحام الحدود.. كيف أقام القضاء الدليل على محمود عزت؟

صراع إيطالي وفرنسي لضم نجم مانشستر يونايتد