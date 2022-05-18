طلاب الإعدادية بالقليوبية: امتحان الجبر سهل (صور)

أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي في القليوبية، امتحان مادة الجبر، اليوم الأربعاء، مؤكدين أن امتحان الجبر كان في مستوى الطالب المتوسط، وأن جميع الأسئلة تناسب وقت الامتحان وأن جميع الأسئلة سهلة.

من جانبه أشار الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن الإجراءات التي اتخذتها المديرية من وضع رقم سري وكود في ورقة الامتحان تسهل عملية ضبط أي تسريب أو مخالفات للامتحانات.

وأكمل محمود، أنه ولأول مرة جرى تمل لجنة للرصد والمتابعة لآراء الطلاب في الامتحانات تمكنت من رصد شكاوى من سؤال النحو على الفور، وجرى استدعاء موجهي اللغة العربية الذين أفادوا أن هناك بعض الأسئلة فنية لتميز الطلاب المتفوقين وتحقق المواصفات الفنية لورقة الامتحان.

وأضاف محمود، أن 113 الف و800 طالبًا وطالبة بالاضافة إلى 1700 طلبة منازل يؤدون الامتحانات في 12 إدارة تعليمية بـ 445 لجنة على مستوى المحافظة وسط إجراءات مشددة وتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم لأداء الامتحانات.

طلاب الإعدادية بالقليوبية

طلاب الإعدادية بالقليوبية

طلاب الإعدادية بالقليوبية

طلاب الإعدادية بالقليوبية