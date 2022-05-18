طارق عامر: نسعى ليكون حائز الجنيه المصري هو الرابح

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن سياسات المركزي تجاه سوق الصرف مرنة ونستهدف أن يكون حائز الجنيه المصري هو الرابح على المدى المتوسط.

وأضاف طارق عامر، في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، إن تم إصدار شهادة الـ 18% لإعطاء قيمة مضافة المدخرات وهناك العديد من الاسر تعيش على هذه المدخرات، كما حافظت الحكومة على مستويات الإقراض.

وتابع "تم تصحيح سعر الصرف بسبب الحرب الأوكرانية في مارس ونتيجة لذلك زادت إيرادات النقد الأجنبي".

وأكد عامر "القطاع المصرفي المصري آخر مؤسسة يكون لديها مشاكل".

 

 

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