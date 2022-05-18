نفط عُمان يفقد 87 سنتًا من سعر البرميل بالعقود الآجلة

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الأربعاء، تراجع سعر نفط عمان بالعقود الآجلة تسليم شهر يوليو / تموز القادم، بواقع 87 سنتًا للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو / تموز، تراجع إلى 110.16 دولار للبرميل، مقارنةً بسعره أمس الثلاثاء، عند 111.03 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر أغسطس / آب المقبل 107.8 دولار للبرميل، بتراجع 83 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 108.63 دولار للبرميل.

وعالميًا، ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم يونيو / حزيران القادم، بحلول الساعة 9:50 صباحًا بتوقيت جرينتش، بنسبة 1.55 بالمائة؛ ليصل إلى 114.14 دولار للبرميل، رابحًا 1.74 دولار للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم يوليو / تموز، بنسبة 1.18 بالمائة؛ ليصل إلى مستوى 113.25 دولار للبرميل، بمكاسب 1.32 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة.

 

Advertisements

الأكثر قراءة

فيريرا يحسم موقفه من ضم صفقة القرن

فيوتشر يصدم الزمالك بشأن بديل بن شرقي

نجم بيراميدز معروض على الزمالك

تزيد التكهنات.. خطوة مثيرة من باريس سان جيرمان تجاه كيليان مبابي

صراع إيطالي وفرنسي لضم نجم مانشستر يونايتد

الخارجية الروسية تقرر طرد 27 دبلوماسيا إسبانيا

شاهد.. استسلام 694 جنديا أوكرانيا من المحاصرين في آزوفستال

الحكومة توافق على صدور تراخيص تنفيذ المرحلة الثانية لنادى الاتحاد السكندرى