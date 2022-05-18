نفط عُمان يفقد 87 سنتًا من سعر البرميل بالعقود الآجلة



أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الأربعاء، تراجع سعر نفط عمان بالعقود الآجلة تسليم شهر يوليو / تموز القادم، بواقع 87 سنتًا للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو / تموز، تراجع إلى 110.16 دولار للبرميل، مقارنةً بسعره أمس الثلاثاء، عند 111.03 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر أغسطس / آب المقبل 107.8 دولار للبرميل، بتراجع 83 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 108.63 دولار للبرميل.

وعالميًا، ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم يونيو / حزيران القادم، بحلول الساعة 9:50 صباحًا بتوقيت جرينتش، بنسبة 1.55 بالمائة؛ ليصل إلى 114.14 دولار للبرميل، رابحًا 1.74 دولار للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم يوليو / تموز، بنسبة 1.18 بالمائة؛ ليصل إلى مستوى 113.25 دولار للبرميل، بمكاسب 1.32 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة.