التضخم في أوروبا يتراجع إلى 7.4% خلال أبريل 2022





تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال شهر أبريل نيسان بنسبة 0.1% على أساس سنوي إلى 7.4% من 7.5% في مارس مع توقعات الخبراء أن يحافظ على نسبة ارتفاعه السابقة، حسب البيانات الصادرة الأربعاء 18 أيار مايو.

وعلى أساس شهري، سجل التضخم تراجعًا إلى 0.6% بشكل يتوافق مع التوقعات، من 2.4% في مارس.

هذا وتحظى بيانات التضخم في أوروبا بمراقبة حثيثة لاعتماد قرار المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة عليها.

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، تعرضت منطقة اليورو لتداعيات نقص الغذاء والطاقة الناجمة عن وقف إمدادت الغاز الطبيعي من روسيا وتوقف جزء كبير من إمدادات الحبوب من أوكرانيا.



