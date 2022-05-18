وزير الكهرباء يتوجه إلى بريطانيا للترويج إلى مؤتمر COP27

توجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى المملكة المتحدة للمشاركة في البعثة التجارية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA للترويج إلى مؤتمر COP27 المقرر عقده بجمهورية مصر العربية خلال شهر نوفمبر القادم،

وكذلك عقد اجتماعات مع بعض الشركات البريطانية لمناقشة سبل التعاون والاستثمار على أرض مصر وشرح وجهة نظر مجتمع الأعمال المدني المصري لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وبريطانيا.

هذا وتتضمن الزيارة عدد من اللقاءات مع الشركات البريطانية لزيادة فرص التعاون في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة وأنظمة الطاقة منخفضة الكربون وخاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر وبحث فرص الاستثمار في مجال نقل وتوزيع الكهرباء للقطاع الخاص.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية بالاستعداد المكثف لمؤتمر الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27 ، وفى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، وجذب وتشجيع الإستثمار على أرضها وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.



