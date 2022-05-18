1.636 تريليون دولار ودائع البنوك في دول الخليج





ارتفعت الودائع لدى البنوك العاملة في دول الخليج خلال 2021 بنسبة 6.5 في المائة، لتبلغ 1.636 تريليون دولار بنهايته، مقابل 1.537 تريليون دولار بنهاية 2020، على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة في هذه الفترة لأدنى مستوى في أعوام، تماشيا مع الفيدرالي الأمريكي نظرا لربط سعر صرف معظم العملات الخليجية بالدولار.



واستحوذت البنوك العاملة في السعودية على أكثر من ثلث إجمالي الودائع لدى البنوك في الخليج بنسبة 34.3 في المائة، تلتها الإمارات 33.2 في المائة، ثم قطر 16.4 في المائة، والكويت 9 في المائة، وعمان 4.1 في المائة، ثم البحرين 3 في المائة.



وارتفعت الودائع لدى البنوك العاملة في السعودية خلال 2021 بنسبة 8.3 في المائة، لتبلغ 561 مليار دولار (2.104 تريليون ريال) بنهايته، مقابل 518 مليار دولار بنهاية 2020.



بينما ارتفعت في الإمارات بنسبة 6 في المائة لتبلغ 544 مليار دولار، مقابل 513 مليار دولار، وصعدت لدى البنوك في قطر بنسبة 7.6 في المائة، لتبلغ 268 مليار دولار، مقابل 249 مليار دولار.



كذلك ارتفعت في سلطنة عمان 5.9 في المائة لتبلغ 67 مليار دولار، مقابل 63 مليار دولار، وارتفعت في البحرين بنسبة 10.6 في المائة لتبلغ 50 مليار دولار، مقابل 45 مليار دولار.



بينما تراجعت الودائع لدى البنوك العاملة في الكويت بنسبة 1.3 في المائة، لتبلغ 147 مليار دولار بنهاية 2021، مقابل 149 مليار دولار بنهاية 2020.