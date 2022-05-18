وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فرص التعاون المشترك

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والوفد المرافق له، حيث تمت مناقشة العديد من فرص التعاون بين الجانبين ومنها خدمات شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد)، وملف القطن.



في بداية اللقاء، أكد الوزير على أهمية نموذج العمل الجديد لشركة جسور في تعزيز التجارة الخارجية لمصر، وتمكين صغار المنتجين من تصدير منتجاتهم، من خلال تقديم خدمات الترويج والوساطة إلى جانب توفير خدمات النقل واللوجستيات والخدمات التأمينية والمالية.



وأوضح أن عدد الشركات التي سجلت منتجاتها على الكتالوج الإلكتروني "جسور" حتى الآن بلغ نحو 1100 شركة بإجمالي 18 ألف منتج، مشيرا إلى فتح 16 مركزا خارجيا قبل نهاية العام الجاري تغطي نحو 40 دولة، منها 6 فروع الشهر المقبل في الصين ودبي والسودان وفرنسا وغانا والكاميرون.



وتطرق "توفيق" إلى الجهود المبذولة في تنظيم وتحسين تداول الأقطان لجعل مصر مركزًا إقليميا لتجارة الأقطان، وإدخال القطن ضمن السلع المتداولة في بورصة السلع من الموسم المقبل، مشيرًا إلى تجربة زراعة القطن قصير التيلة في شرق العوينات بهدف تقليل فاتورة الواردات من الأقطان قصيرة التيلة والغزول السميكة والتي تصل إلى نحو 3 مليار دولار سنويًا.



من جانبه، أشاد المهندس هاني سنبل بالتعاون المتميز بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بأكثر من 13 مليار دولار، وتم توقيع 5 اتفاقيات إطارية لتوسيع نطاق العمل في قطاعات متعددة منها الطاقة والغذاء.



واستعرض "سنبل" حجم أعمال المؤسسة والخدمات التي تقدمها ومساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء وتعزيز التجارة البينية خاصة في إفريقيا، مشيرًا إلى تقديم الدعم في مجالات عديدة للدول الأعضاء منها بناء القدرات والتدريب والخدمات الاستشارية وتمكين القطاع الخاص.