ميناء دمياط يتداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة

ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة و4662 شاحنة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان له اليوم /الأربعاء/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 33 ألفا و652 طنا، تشمل 6973 طن أسمنت، 665 طن نترات امونيوم، 10000 طن علف بنجر، و16014 طن فوسفات، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56 ألفا و519 طنا، تشمل 4487 طن ابلاكاش، 600 طن خشب زان، 28567 طن ذرة، 2200 طن قمح، 10297 طن خردة، 10368 طن حديد، و764 رأس ماشية بإجمالي وزن 400 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 110 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 240 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1367 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 35 ألفا و841 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 371037 طنا.