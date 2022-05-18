809.8 مليون دولار حجم التبادل بين مصر وماليزيا



كشف هاني عزت رئيس المكتب التجاري في كوالالمبور، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا بنسبة 81% خلال 2021، لتسجل 809.849 مليون دولار في مقابل 495.261 مليون دولار خلال 2020.

وأوضح عزت - خلال الندوة الإلكترونية التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت عنوان (الصناعات الغذائية في ماليزيا) - أن الميزان التجاري بين البلدين يصب في صالح ماليزيا بقيمة 459.465 مليون دولار خلال 2021 في مقابل 296.234 مليون دولار خلال 2020، بنمو 55%.

وأشار عزت إلى وجود طفرة في الصادرات المصرية إلى ماليزيا خلال العام الماضي لتسجل 219.5 مليون دولار في مقابل 99.5 مليون دولار خلال 2020، بنمو 121%.

وقال إن صادرات مصر غير البترولية لماليزيا سجلت نموا بلغ 35% خلال 2021 بقيمة 126،736 مليون دولار في مقابل 94،022 مليون دولار خلال 2020، كما قفزت الصادرات البترولية المصرية لماليزيا بنسبة 1519% لتبلغ 92.777 مليون دولار في مقابل 5.491 مليون دولار.

وأضاف عزت أن أهم الصادرات المصرية لماليزيا تتمثل في " الفوسفات والأسمدة" بنسبة 39%، البرتقال والموالح بنسبة 25%، العنب بنسبة 10%، فضلات أخرى من صناعة الحديد أو الصلب بنسبة 3%، التمور بنسبة 2%، البصل بنسبة 2%، فراولة طازجة 1%، فواكه اخرى طازجة بنسبة 1%، صادرات أخرى 17%".

ولفت إلى ارتفاع الواردات المصرية من ماليزيا خلال العام الماضي لتسجل 678،978 مليون دولار في مقابل 395.747 مليون دولار خلال 2020، بنمو 72%.

ونوه عزت بأن أهم الواردات المصرية من ماليزيا تتمثل في " زيت نخيل" بنسبة 29%، الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 14%، اصناف من ملابس واكسسوارات بنسبة 9%، الزيوت النفطية بنسبة 5%، الصابون بأشكال أخرى بنسبة 2%، المطاط الطبيعي بنسبة 2%، واردات أخرى 39%".