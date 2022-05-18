موانئ البحر الأحمر تتداول 7176 طن بضائع عامة ومتنوعة و313 شاحنة



شهدت مواني البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 7176 طن بضائع عامة متنوعة و313 شاحنة و79 سيارة ملاكي، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن.

بلغ إجمالي السفن المتراكية على الأرصفة 18 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن جديدة وبلغت حركة الصادرات تداول 5906 طن بضائع عامة ومتنوعة و219 شاحنة و56 ملاكي، كما بلغت حركة الواردات تداول 1270 طن بضائع عامة ومتنوعة و94 شاحنة و23 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 6 شاحنة بحمولة 119 طن بضائع عامة ومتنوعة و1 شاحنة فارغة والسفينة امل بعدد 38 شاحنة بحمولة 565 طن بضائع عامة ومتنوعة و23 ملاكي وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 97 شاحنة بحمولة 2611 طن بضائع عامة ومتنوعة و11 ملاكي والسفينة الحرية بعدد 60 شاحنة بحمولة 1615 طن بضائع عامة ومتنوعة و3 ملاكي و15 شاحنة فارغة.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 35 شاحنة بحمولة 449 طن بضائع عامة و137 طن ترانزيت إلى ليبيا و15 شاحنة فارغة وتصدير 62 شاحنة بحمولة 1680 طن بضائع عامة و7 ملاكي.

كما غادر ميناء السويس السفينة بنياس 2 جنسية بنما توكيل الجوهرة بعدد 35 سيارة ملاكي متجهة إلى جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 988 راكب بموانيها.