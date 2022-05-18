موانئ بورسعيد تفرغ 3435 طن رخام وتتداول 27 سفينة



أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة "ZAMZAM A" وجنسيتها سانت كيتس، ويبلغ طولها 96 مترا والغاطس 7.4 متر، وذلك لتفريغ 3435 طن رخام بالميناء.

وذكرت المنطقة فى بيان، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ويتواجد على الأرصفة 5، ومن المنتظر دخول سفينتين.

وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج سفينة حاويات وسفينتى بضائع عامة ويتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات وسفينتا بضائع، مشيرة إلى أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.