موانئ بورسعيد تفرغ 3435 طن رخام وتتداول 27 سفينة

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة "ZAMZAM A" وجنسيتها سانت كيتس، ويبلغ طولها 96 مترا والغاطس 7.4 متر، وذلك لتفريغ 3435 طن رخام بالميناء.

وذكرت المنطقة فى بيان، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ويتواجد على الأرصفة 5، ومن المنتظر دخول سفينتين.

وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج سفينة حاويات وسفينتى بضائع عامة ويتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات وسفينتا بضائع، مشيرة إلى أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

Advertisements

الأكثر قراءة

موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري

خالد جلال يعلن تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة الأهلي

برشلونة يُضحي بالساحر من أجل ضم ليفاندوفسكي

حقيقة عرض النصر السعودي الضخم لضم نجم الأهلي

هدف الريال وبرشلونة.. نجم مانشستر سيتي في طريقه للرحيل

قبل الجولة الأخيرة.. كلوب يكشف عن فرص ليفربول بالتتويج بالدوري

الأهلي يدرس بيع نجمه في الميركاتو الصيفي

الكشف موقف الزمالك من إعادة نجمه السابق