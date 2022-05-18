سعر الذهب اليوم الأربعاء 18-5-2022 محليًا وعالميًا

سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق الـ18 من مايو 2022، تراجعا بشكل ملحوظ خلال التعاملات الصباحية بنحو 20 جنيها.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب عيار 21 قرابة الـ1060 جنيها للجرام الواحد، وهو العيار الأكثر تداولا وانتشارا في جمهورية مصر العربية.

وترصد بوابة الفجر سعر الذهب اليوم الأربعاء 18-5-2022 في السطور التالية:

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 يسجل 908 جنيهات.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 يسجل 1060 جنيها.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 يسجل 1211 جنيها.

أسعار الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب 8480 جنيها.

وفقد سعر الذهب في مصر تراجعا على مدار الأسبوع الماضي 140 جنيها في الجرام، حيث تراجع عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 1220 جنيها إلي 1080 جنيها للجرام، بسبب هبوط ملحوظ في الدولار.