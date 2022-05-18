خطوات الدخول إلى موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل ببطاقة التموين

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موقع دعم مصر
موقع دعم مصر
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موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل، تعطي الحكومة المصرية العديد من الامتيازات لحاملي البطاقات التموينية، من حيث النقاط التي يمكن صرف الخبز بها وبقية السلع التموينية.

 

موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل

 

وطالبت الوزارة حاملي بطاقات التموين إلى الدخول على موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل من أجل ضمان الحصول على المزايا المتموينية.

 

خطوات الدخول إلى موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل

 

ويبحث الكثيرون عن طريقة وخطوات الدخول على موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل بعدما طالبت "التموين" بضرورة تفعيل خدمة تسجيل الموبايل بشكل إلكتروني.

 

كيفية التعامل مع موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل

 

وأوضحت الوزارة أن مطالبتها المواطنين بضرورة الدخول على موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل تسهيلا عليهم في إتمام خدمة تسجيل الموبايل، وتحديث بيانات البطاقة فضلا عن الذهاب لمكاتب التموين.

 

ترصد "بوابة الفجر" خطوات وطريقة الدخول على موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل في السطور التالية:

 

الدخول على موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل من "جوجل" أو من الضغط هنــــــــــــــا.

اختيار خدمة "تسجيل رقم المحمول" بعد الدخول إلى موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل.

كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم وموجود على البطاقة.

وضع رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة.

إذا كان رقم الموبايل مسجل بالفعل في إحدى شركات الاتصالات يجرى التسجيل بنجاح.

إذا لم يكن رقم الموبايل مسجلًا باسم صاحب البطاقة التموينية، لم تقبل عملية التسجيل حتى يسجل الموبايل باسم رب الأسرة صاحب البطاقة.

 

موقع دعم مصر الدخول إلى موقع دعم مصر طريق الدخول إلى موقع دعم مصر لينك موقع دعم مصر رابط موقع دعم مصر
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