البنك الدولي:144 مليار متر مكعب من الغاز تم حرقها بمنشآت إنتاج النفط



ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي أن 144 مليار متر مكعب من الغاز تم حرقها في منشآت إنتاج النفط والغاز، و400 مليون طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون ناتجة عن حرق الغاز الطبيعي على مستوى العالم في 2021.

جاء ذلك فى الانفوجرافيك الذى نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والذي يتضمن أبرز النقاط التي تناولها تقرير تتبع أنشطة حرق الغاز في العالم 2022 الصادر عن البنك الدولي في مايو 2022.

وأوضح أن جهود تخفيض الكميات المطلقة من عمليات حرق الغاز وكثافته، تعثرت خلال السنوات العشر الماضية.

ولم تعوض التخفيضات الكبيرة التي تحققت في بعض الدول عن الزيادات المثيرة للقلق في دول أخرى.

وأشار إلى أن هناك 10 دول مسؤولة عن 4/3 أنشطة حرق الغاز عالميا، و50% من الإنتاج العالمي للنفط في 2021، وهي: روسيا والعراق وإيران وأمريكا وفنزويلا والجزائر ونيجيريا والمكسيك وليبيا والصين.

ونوه التقرير إلى أهمية تكثيف الجهود لخفض عمليات حرق الغاز الطبيعي.