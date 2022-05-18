اختيار محمد الإتربي رئيسا لاتحاد المصارف العربية لمدة 3 سنوات



انتخب محمد الإتربي، رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، رئيسا لمجلس ادارة اتحاد المصارف العربية لمدة 3 سنوات، خلفًا للشيخ محمد الجراح الصباح الذى انتهت فترة رئاسته للاتحاد.

كما تم أنتخاب طارق فايد رئيس بنك القاهرة عضوًا فى مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية عن المصارف المشتركة لمدة 3 سنوات.

ويمتلك محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر خبرة عريقة فى مجال العمل المصرفي تصل لأكثر من 35 عامًا.

وبدأ محمد الأتربي عمله المصرفي عام 1977 مع البنك العربى الأفريقي الدولي، وانتقل إلى بنك الأئتمان الدولى، ثم انضم عام 1983 إلي بنك مصر الدولي “بنك قطر الوطني حاليًا” حيث قضي أكثر من 22 عامًا، والتي شغل خلالها العديد من المناصب المصرفية العليا وإكتسب العديد من الخبرات المتنوعة في مجالات رئيسية مختلفة للعمل المصرفي.

فى سبتمبر 2005، انضم الأتربى إلي البنك العقاري المصري العربي كعضو ونائب رئيس مجلس الادارة، وفى عام 2009 شغل منصب العضو المنتدب لبنك الاستثمار العربي، وفى عام 2011 عاد الأتربى إلي البنك العقاري المصري العربي ليشغل منصب رئيس مجلس الادارة، وتقديرًا لإنجازاته العظيمة.

و تولى لأتربي رئاسة مجلس إدارة بنك مصر في يناير 2015 كما أصبح رئيس مجلس إدارة بنك مصر لبنان، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة عمان ورئيس مجلس إدارة أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع.

