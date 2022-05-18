أسعار الحج 2022.. تعرف على قيمة قرعة الجمعيات وشركات السياحة المختلفة

يبدأ الحديث عن موسم الحج الذي بدأ التقديم له وفتح باب القرعة من قبل وزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي أيضا، إضافة إلى شركات السياحة، لذا يبحث الكثير من الأشخاص ويهتمون خلال الفترة الحالية بمعرفة أسعار الحج 2022 لمختلف الشركات والهيئات، لكي يعرف الراغبين في أداء فريضة الإسلام ويعدون ميزانيتهم الخاصة.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، أبرز أسعار الحج 2022 وفق ما قاله باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق بالنسبة لحج السياحة، ووفق تصريحات وزارة التضامن بالنسبة لحج الجمعيات.

أسعار الحج 2022

ويتوقع أن تكون أسعار الحج السياحي غير شاملة تذاكر الطيران، كما يلي:

- يبدأ مستوى الـ5 نجوم صف أول مباشرة أمام الحرم من 177 ألفًا و500 جنيه.

- كما يبدأ سعر الحج السياحي الصف الثاني من 157 ألفًا و500 جنيه، بينما يتوقع أن يبدأ الحج الاقتصادي من 82 ألفًا و500 جنيه وحتى 92 ألفًا و500 جنيه.

وتوقعت وزيرة التضامن نيفين القباج في تصريحاتها التلفزيونية، أن تتراوح أسعار حج الجمعيات بين 110 آلاف إلى 150 ألف جنيه.

نصائح حتى لا تتعرض للنصب في الحج

ونصح فتحي غازي، رئيس لجنة السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية، المواطنين المصريين الراغبين في أداء الحج السياحي بالتوجه إلى شركات السياحة المنظمة للبرامج مع تجنب التعامل مع السماسرة والوسطاء حتى لا يتعرض الشخص لأي عملية نصب أو احتيال وتضيع أمواله.

الأوراق اللازمة للتقديم للحج السياحي

وذكر غازي، بعض الأرواق التي يجب إحضارها عند التقديم للحج، مع توافر الشروط بها وهي:

جواز سفر سارٍ لمدة 6 أشهر على الأقل.

شهادة تفيد بأن الشخص حاصا على أحد التطعيمات المعتمدة من المملكة العربية السعودية.