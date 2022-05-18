أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موجة حارة ضمن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي لمدة 3 أيام، ويسود طقس حار على الوجه البحري، والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء، في حين يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية للبلاد، وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وأشارت الأرصاد في بيان صادر عنها، إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وغرب البلاد، ومحافظات شمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة من اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 18 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 19 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 20 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.