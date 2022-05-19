سمير فرج: 29 دولة من الناتو وافقت على انضمام فنلندا والسويد للحلف باستثناء تركيا

قال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن حلف الناتو به 30 دولة واللائحة تلزم بضرورة موافقة جميع الأعضاء على انضمام فنلندا والسويد.

وأوضح “فرج”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن 29 دولة وافقت على انضمام فنلندا والسويد للناتو باستثناء تركيا التي تتهم السويد وفنلندا بإيواء أعضاء حزب العمل الكردستاني المعادي لأنقرة، مضيفا أن تركيا ترى أن السويد دولة حاضنة للإرهاب.

ولفت إلى أن أنقرة تنظر لموضوع الموافقة على ضم فنلندا والسويد للناتو من مصالحها ومساومة أوروبا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الوقت ليس في صالح الحلف لذلك يهدف للإسراع للإنهاء قضية أوكرانيا قبل فرض السيطرة الروسية على أوكرانيا، لذلك تركيا تستغل الأمور، وترغب في الحصول على طائرات إف 35 من أمريكا ورفع كل العقوبات المفروضة عليها.

وأضاف أن روسيا لديها شروط لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا، «تعلن أنها دولة محايدة، بالإضافة إلى تعهدها بدعم دخول حلف الناتو أو أي حلف عسكري، واعترافها بأن شبه جزيرة القرم خاضعة لروسيا، وعدم الحصول على السلاح النووي».

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تريد إطالة الحرب الروسية الأوكرانية لأنه تستنزف الاقتصاد الروسي، لذلك أمريكا تمنح أوكرانيا أسلحة دفاعية وليست هجومية، متوقعًا أن بوتين إذا سيطر على ميناء أوديسا بأوكرانيا سيعلن وقف إطلاق النار.

وتوقع عدم إقدام روسيا على مهاجمة فنلندا إلا إذا أنهت الحرب في أوكرانيا.