رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ينعي المخرج الكبير عبد الرحمن الشافعي



نعى الفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية المخرج الكبير عبد الرحمن الشافعي الذي غيبه الموت اليوم الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢.

يذكر أن المخرج المسرحى الكبير عبد الرحمن الشافعي، من مواليد بمحافظة الشرقية، مارس هوايته المسرحية أثناء دراسته بالمرحلة الثانوية، فكون فرقة شعبية مسرحية كانت تقدم عروضها في الموالد، تخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس، ثم التحق بشعبة المسرح العالمي، وفي عام 1963 اُنتدب للمسرح الحديث ثم للفرقة الغنائية الاستعراضية عام 1967، وكون فرقة الغورى، وأخرج لها عدد من الأعمال منها:

"ياسين وبهية"، و"آه يا ليل يا قمر"، و"أدهم الشرقاوى، عُين أول مدير لمسرح السامر في سبتمبر 1971 فأخرج لفرقة السامر مجموعة من السير الشعبية أهمها على الزيبق، شفيقة ومتولي، السيرة الهلالية، عاشق المداحين، منين أجيب ناس، مولد يا سيد، الشحاتين، حكاية من وادي الملح، حصل علي جائزة الدولة التشجيعية عام1985 عن إخراجه لعرض السيرة الهلالية، إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى والتكريمات.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته