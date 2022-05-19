الجيش الإسرائيلي: لم تخرق أي قطعة جوية معادية المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه لم تخرق أي قطعة جوية معادية المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان.

وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن خطأ فني تسبب في إطلاق صواريخ اعتراضية مما أدى لتفعيل نظام الإنذارات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بإسقاط مسيرة تابعة لحزب الله شمالي إسرائيل.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإطلاق صفارات الإنذار في منطقة الجليل شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان.

وقد أطلقت حركة "حماس"، وابلا من الصواريخ على إسرائيل في الأيام الأخيرة على خلفية المواجهات في القدس بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين المحتجين على تهجير عائلات الشيخ جراح.