أحمد زاهر يحتفل بعرض فيلم "فارس" بحضور عائلته وأصدقائه من الفنانين

احتفل الفنان أحمد زاهر بطرح فيلمه الجديد "فارس" بدور السينمات المصرية، والذي ينافس به في موسم الصيف، بإحدى سينمات مدينة ٦ أكتوبر، مع الجمهور وبحضور عدد من أبطال العمل منهم، منة فضالي، ملك زاهر، أحمد صفوت، عابد عناني، المؤلف حسام موسي، المخرج رؤوف عبد العزيز.





وحضر أحمد زاهر بصحبة زوجته هدي زاهر وحماته السيدة منى نفادي وابنته ملك زاهر، وحرص عدد من المواطنين علي التقاط الصور التذكارية والسيلفي مع الفنان أحمد زاهر، وهو الأمر الذي رحب به بشدة.





كما حضر عدد من زملاء أحمد زاهر من الوسط الفني لمشاهدة الفيلم وتهنئة أبطال العمل، منهم، حميد الشاعري، مصطفي قمر ونجله تيام قمر، لقاء سويدان وابنتها جومانا، فرح الزاهد، الشاعر تامر حسين، الملحن والموزع اسلام زكي، الملحن والموزع جلال فهمي، هيثم نبيل، نورين كريم، دنيا سامي، مي دياب.





تدور قصة فيلم «فارس» حول شخصية «فارس» الذي يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال، رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى.





فيلم «فارس» بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبدالله، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.





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