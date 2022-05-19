تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري والقنوات الناقلة

يبحث عشاق المارد الأحمر عن موعد مباراة الأهلي القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك عقب سقوط فريقهم في فخ التعادل السلبي أمام البنك الأهلي في المواجهة التي جمعت بينهما يوم أمس.

مباراة الأهلي القادمة في الدوري

وخطف فريق البنك الأهلي تعادلا ثمينا أمام الأهلي في المواجهة التي جمعت بينهما يوم أمس على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الممتا.

وفشل الأهلي بقيادة موسيماني في تحقيق الفوز بآخر 4 لقاءات له في الدوري، حيث مني بهزيمة مباغتة أمام المصري البروسعيدي وأعقبها بـ3 تعادلات كان آخرها مباراة أمس.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 34 نقطة وبفارق عن الزمالك بـ7 نقاط حيث لعب الأخير عدد مباريات أكبر من المارد الأحمر.

موعد مباراة الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ونرصد لقرائنا عبر بوابة الفجر موعد مباراة الأهلي القادمة في بطولة الدوري أمام إنبي والتي ستلعب يوم السبت المقبل ضمن مؤجلات الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري.

ملعب مباراة الأهلي القادمة والتوقيت

ويستضيف ملعب المقاولون العرب موعد مباراة الأهلي القادمة أمام إنبي في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مشاهدة مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي القادمة عبر فضائية أون تايم سبورتس 1 المتاحة عبر قمر نايل سات، في الموعد السالف ذكره.