حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 19-5-2022 في جمهورية مصر العربية

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حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق الـ19 من مايو 2022 في جمهورية مصر العربية.

 

حالة الطقس

 

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس اليوم طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتميل للحرارة على السواحل الشمالية.

 

حالة الطقس المتوقعة اليوم

 

وأوضحت الهيئة في بيانها حول حالة الطقس أن درجات الحرارة ترتفع على جنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

 حالة الطقس اليوم

 

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس اليوم تشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء،مع وجود ونشاط للرياح شمال وجنوب الصعيد.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 19-20-2022

 

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19.

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 17.

مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18.

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22.

قنا العظمى 38 درجة والصغرى 23.

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 24.

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