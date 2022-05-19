ننشر تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير كافة التفاصيل حول حالة الطقس ودرجات الحرارة، ننشر في السطور التالية تفاصيل الطقس من اليوم الخميس 19 مايو وحتى الثلاثاء 24 مايو.



حالة الطقس الخميس



قالت الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.



حالة الطقس الجمعة

أكدت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد انخفاض في درجات الحرارة، بقيم تتراوح من 5: 6 درجات على السواحل الشمالية الغربية، كما يسود طقس معتدل الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.



وأوضحت الأرصاد أنه تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة.



حالة الطقس السبت



وأكدت الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من السبت 21 مايو انخفاض في درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد بقيم تتراوح من 4: 5 درجات.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



كما يسود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة



حالة الطقس الأحد



وكشفت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



حالة الطقس الاثنين



ويوم الاثنين المقبل، تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



حالة الطقس الثلاثاء



وعن حالة الطقس الثلاثاء المقبل، قالت الأرصاد الجوية إن هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة