أسعار الذهب اليوم الخميس 19-5-2022 في السوق المحلي

أسعار الذهب من أهم الموضوعات التي يزيد البحث عنها في الآونة الأخيرة، نتيجة إلى الاضطراب الذي يشهده العالم عقب أزمة كورونا والصراع الأوكراني الروسي.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 19-5-2022 في مصر ارتفاعا بنحو 5 جنيهات خلال التعاملات حيث وصل سعر الذهب عيار 21 لـ1085 جنيها للجرام.

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام أسعار الذهب اليوم الخميس 19-5-2022 في السطور التالية:

أسعار الذهب عيار 18

سجلت أسعار الذهب 926 جنيها للجرام.

أسعار الذهب عيار 21

ووصلت أسعار الذهب عيار 21 والأكثر تداولا وانتشارا في جمهورية مصر العربية إلى 1080 جنيها للجرام.

أسعار الذهب عيار 24

وبلغت أسعار الذهب عيار 24، 1234 جنيها للجرام.

أسعار الجنيه الذهب وأونصة الذهب

وفيما يتعلق بأسعار الجنيه الذهب فقد وصلت لـ8640 جنيها، في ظل ارتفاع أونصة الذهب إلى 1827 دولار.