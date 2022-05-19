أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 19-5-2022 أمام الجنيه المصري

تعتبر أسعار العملات الأجنبية واحدة من أهم الموضوعات التي يبحث الكثيرون عنها بشكل يومي، من اجل معرفة قيمة الجنيه المصري، حيث تود العديد من التحويلات التي يرسلها المصريون إلى وطنهم.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتنشر بوابة الفجر أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس الموافق الـ19 من مايو 2022، خلال التعاملات اليومية.فى البنوك المصرية.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

ويتصدر الدولار قائمة الاهتمامات حيث سجل 18.23 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع أمام الجنيه المصري، فيما بلغ سعر الريال السعودى 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية العربية والأجنبية اليوم الخميس 19-5-2022 أمام الجنيه

أولًا: أسعار الدولار اليوم الخميس 19-5-2022

سجلت أسعار الدولار اليوم الخميس 19-5-2022 أمام الجنيه المصرى 18.23 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ثنيًا: أسعار اليورو الأوروبى

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، 19.07 للشراء، 19.21 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ثالثًا: أسعار الجنيه الإسترلينى اليوم الخميس

وصلت أسعار الجنيه الإسترلينى إلى ند 22.49 جنيه للشراء، 22.69 جنيه للبيع، أمام الجنيه المصري.

رابعًا: أسعار الريال السعودى اليوم

وسجل أسعار الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 4.85 جنيه للشراء، و4.87 جنيه للبيع، حسب آخر تحديثات البنك الأهلى.

خامسًا: أسعار الدينار الكويتى

وبلغت أسعار الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 57.21 جنيه للشراء، و59.66 جنيه للبيع.