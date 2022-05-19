خالد عبد الغفار يلتقي بعدد من صناع المستلزمات والأجهزة الطبية في التشيك

اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، بمسئولي 6 شركات متخصصة في صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية في دولة التشيك.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه اللقاءات تأتي على هامش مشاركة الوزير في منتدى «التشيك - إفريقيا» الذي يعقد على مدار 3 أيام في العاصمة الشيكية «براغ» وذلك بهدف الاستفادة من التجربة التشيكية في توطين صناعة الأجهزة الطبية والمستلزمات في مصر، وبحث التعاون مع الشركات الاستثمارية الأجنبية من خلال انشاء مصانع للتجهيزات والمستلزمات الطبية، ونقل تكنولوجيا التصنيع.

وأضاف «عبدالغفار» أن برنامج لقاءات الوزير تضمن عقد اجتماع مع إحدى الشركات المتخصصة في تجهيز سيارات الإسعاف، لبحث إمكانية الاستفادة بخبراتهم في تطوير أسطول سيارات هيئة الإسعاف.

وقال إن الوزير التقى بممثلي شركات تشيكية متخصصة في تجهيز غرف العمليات، كما التقى بصناع الأثاثات الطبية الخاص بتجهيز وفرش المستشفيات، وذلك في إطار العمل على تطوير المستشفيات، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، شارك في منتدى «التشيك - إفريقيا» الذي تستمر فعالياته من 17 إلى 19 مايو الجاري وألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى.