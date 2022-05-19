أول تصريح من رئيس بنك مصر حول طرح شهادات بعائد 20%

وسط ترقب قرارات البنك المركزي

أعلن محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر عدم اعتزام البنك طرح شهادات بعائد اعلي من 18%، مشيرا إلى ان العائد على الشهادة حاليا يحقق اهداف البنك المركزي بخفض معدلات التضخم.

وكشف بنكي الاهلي ومصر ان إجمالي حصيلة شهادات ذات العائد 18% لمدة عام بلغت منذ طرحها في 21 مارس وحتي الان نحو 679 مليار جنيه حسب وكالة انباء الشرق الاوسط.

توقع " الاتربي" أن يرفع المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم بنسبة تصل إلى 2% للسيطرة على معدلات التضخم التى تجاوزة المستهدفات.

وقال الاتربي خلال تصريحات صحفية، إنه يتوقع ان يرفع المركزي سعر الفائدة بما لا يتجاوز عائد شهادات 18% لتصل إلى مستويات 11.25% و12.25% مقابل 9.25% و10.25% للإيداع والإقراض حاليًا.

وكان البنك المركزي المصري أعلن في اجتماع استثنائي في شهر مارس الماضي بقيمة 100 نقطة أساس، للسيطرة على ارتفاع مستويات التضخم، والحفاظ على قيمة العملة.

وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك لن يتأخر في اتخاذ كافة الإجراءات لكبح ارتفاع مستويات التضخم، مشيرا إلى أن ارتفاعه لأسباب مستوردة من الخارج لزيادة أسعار الطاقة والغذاء عالميا.